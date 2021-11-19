“قسد” ترفض عرضاً روسياً وتقول إنها “جاهزة للقتال”

رفضت “قوات سوريا الديمقراطية” عرضاً روسياً بإدخال جنود سوريين إلى مدينة “عين العرب”(كوباني)، تزامناً مع تأكيد جاهزيتها للقتال في حال شن تركيا أي عملية عسكرية في المنطقة.



ونشرت وكالة “هاوار” المقربة من “الإدارة الذاتية”،أمس الخميس، لقاءً مع قيادي عسكري في “قسد” على جبهة بلدة عين عيسى شمالي الرقة، تحدث خلالها عن ما تجهيزاتٍ “لصد الهجوم التركي” إن بدأ، وسبقها رفض “قسد” لمقترح روسي حول “عين العرب”(كوباني).



وقال القيادي العسكري آردال كوباني، إن “تركيا تحاول استفزاز مقاتلي قسد المتمركزين على جبهات القتال الأمامية، لشرعنة هجومها، بسبب وجود الكثير من العراقيل أمامها، فهي تريد أن يبدأ الهجوم من قبل مقاتلينا، لتجعل منه ذريعة للهجوم”.



وأضاف “ليعلم الجميع أنه في حال شنت الدولة التركية أي هجوم على هذه الأرض، فإننا سندافع عن أرضنا”، متحدثاً عن استمرار الاستعداد العسكري، والعمل على تدريب المقاتلين واتخاذ استراتيجيات جديدة.



وتزامن ذلك مع إعلان رئيسة الهيئة التنفيذية لـ”مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) إلهام أحمد، رفض عرض روسي بإدخال مقاتلين من قوات النظام إلى مدينة “عين العرب”(كوباني).



وجاء حديث أحمد في ندوة حوارية نظمها “مسد” (الذي يعتبر الذراع السياسي لقسد) في مدينة الرقة، حضرها مسؤولون في المجلس وناشطون مدنيون.



وقالت إن “مسؤولي شمال شرقي سورية رفضوا مقترحاً روسياً بإدخال ثلاثة آلاف عنصر من الجيش السوري إلى مدينة كوباني (عين عرب)”.



وأوضحت أن سبب الرفض هو منع سيناريو درعا في “عين عرب”، حسبما نقلته وكالة “نورث برس” المحلية.