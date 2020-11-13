“غيوم داكنة” فلم سوري يحقق جائزة “القدس” في مهرجان الإسكندرية

حقق الفيلم السوري “غيوم داكنة” انتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج الفنان أيمن زيدان، جائزة “القدس” للانجاز الفني، وهي الجائزة الأولى التي يحققها الفيلم في أول مشاركة دولية له، وذلك ضمن مهرجان “الاسكندرية” السينمائي.



وتعد هذه المشاركة الثانية للفنان أيمن زيدان كمخرج سينمائي في “مهرجان الاسكندرية” السينمائي بعد مشاركته قبل عامين بفيلم “أمينة” الذي حقق نجاحاً كبيراً في حينه.



وكان اختتم، الخميس، مهرجان “الاسكندرية السينمائي” لدول البحر المتوسط أعمال دورته السادسة والثلاثين والتي كانت باسم الفنان عزت العلايلي .



ويتحدث فيلم غيوم داكنة عن مصير شخص سوري عاش طويلاً في مغتربة ويقرر العودة للبلاد بعد علمه بمرضه، ليجد أن بيته وذكرياته احتلها أشخاص غرباء، وبسبب فوضى الحرب وعبثيتها يتشابك مصيره مع مصيرهم في أحداث متلاحقة.



والفيلم من تأليف أيمن زيدان وياسمين أبو فخر وقام بإخراجه الفنان أيمن زيدان، أما التمثيل فشارك فيه (وائل رمضان ورامز عطالله ولينا حوارنة وحازم زيدان ولمى بدور نور علي ومحمد زرزور، بمشاركة محمد حداقي، وكان جود سعيد وعلاء قاسم ومازن عباس ضيوفاً عليه).