“غوغل” تحدد موعد إنهاء “الرفع المجاني للصور”

كشفت شركة غوغل، بصفة رسمية، عن موعد إنهاء الرفع المجاني وغير المحدود للصور على موقع “صور غوغل ” Google Photos، في خطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة.



وقالت الشركة العملاقة عبر مدونتها الرسمية، إن خاصية التخزين المجاني واللامحدود للصور اقتربت من نهايتها، مضيفة أنه “بدءا من حزيران 2021 ستتوقف هذه الخدمة”.



وأوضحت غوغل أنها ستمنح المستخدمين 15 غيغابايت من السعة التخزينية المجانية، مشيرة إلى أنها “تكفي المستخدمين عدة سنوات”، وتابعت: “أما ما يزيد على 15 غيغابايت فستكون خدمة مدفوعة الأجر”.



وبداية من حزيران المقبل، سيتم احتساب أي صورة أو فيديو جديد يتم تحميلهم بجودة عالية في “صور غوغل” ضمن الحصة التخزينية المجانية، وفي حال زاد عن الحد المسموح به سيتعين على المشترك اختيار واحدة من الباقات المتوفرة.



ووجدت “غوغل” نفسها مضطرة لبدء هذه الاستراتيجية الجديدة، في ظل وجود أكثر من 4 تريليون صورة مخزنة في “صور غوغل” وتضاف لها أسبوعيا 28 مليار صورة ومقطع فيديو جديد.



يشار إلى أن باقات الاشتراك التي حددتها الشركة تبدأ من سعة 100 غيغابايت، وستكون متاحة بسعر دولارين شهريا.