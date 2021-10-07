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“ضوا” مكلفاً بمهمة تطوير الأداء الإعلام بمرسوم رئاسي

تطويراً للأداء الإعلامي، أجرت الجهات المعنية سلسلة من التغييرات في سياق تطبيق اللامركزية، وتحرير حركة وصلاحيات مدراء المؤسسات، وفي سبيل تكريس العمل المهني المنضبط داخل المديريات والهيئات ومختلف الوسائل، وبدأت تلك الإجراءات بإصدار قرارات بتغيير عدد من مدراء مؤسسات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام.

وفي ذات الإطار ودعماً لمسار التغيير الإيجابي، أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بإسناد مهمة معاون وزير الإعلام لتطوير الأداء الإعلامي إلى السيد “أحمد ضوا”، بشكل يتيح له مجموعة من الصلاحيات وفق القوانين النافذة، التي تتيح له متابعة عمل المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة ووضع المعايير الكفيلة بتحسين الأداء فيها.

وغيرها من الصلاحيات التي تحدد المهام الموكلة إلى معاون الوزير، على أن يمارس مهامه في عملية التطوير الإعلامي للمؤسسات والمديريات التي يشرف عليها.

ويعتبر “ضوا” الذي شغل سابقاً منصب المدير العام لوكالة “سانا” وأحد أبرز مسؤولي وزارة الإعلام لسنوات، من أكثر الصحفيين اطلاعاً على واقع المؤسسات واحتياجاتها، وتعلق عليه الأنظار لاتخاذ إجراءات وقرارات مؤثرة في مسار العمل الإعلامي لمختلف الوسائل في سورية.