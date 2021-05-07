“سلوفاكيا” تقدّم منحاً دراسية لطلاب الماجستير في سورية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ثلاث منح دراسية مقدمة من جمهورية “سلوفاكيا” لمرحلة الدراسات العليا ماجستير حصراً في الاختصاصات المتوافرة في جامعاتها للعام الدراسي 2021-2022، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 16-5-2021 وحتى يوم الاثنين 24-5-2021 وذلك عبر مديرية النافذة الواحدة بالوزارة.



وتتضمن المنح إعفاء من الرسوم الدراسية وراتباً شهرياً مقداره 280 يورو ومنحة مالية عند بدء الدراسة في “سلوفاكيا” مقدارها 35 يورو وأخرى تصرف للطالب الذي أنهى دراسته بنجاح مقدارها 100 يورو ودورة في اللغة السلوفاكية لمدة 10 أشهر.



يشار إلى أن اللغة السلوفاكية هي لغة الدراسة في حين يلتزم الطلاب في حال قبولهم بنفقات السفر ذهاباً وإياباً وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقاً، إضافة إلى أن القبول النهائي للطالب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في جمهورية سلوفاكيا.