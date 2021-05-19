“سارة”: الانتخابات تحدي لعشق السوريين لتراب الوطن وسيادة سورية

أكد وزير الإعلام “عماد سارة” في الدورة الـ 26 لمجلس اتحاد الصحفيين التي عقدت في دار البعث، الثلاثاء 18/5/2021، أن الإعلام الوطني على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو يركز على الانتخابات كحق وواجب وفعل تحد يؤكد من خلاله السوريون عشقهم لتراب الوطن وسيادة سورية ووفاءهم لتضحيات الجيش العربي السوري وحقهم في اختيار مستقبلهم وعدم السماح لأحد بالتدخل في شؤونهم.وأشار “سارة” إلى أن الإعلام الوطني سينقل العملية الانتخابية بالكامل يوم الـ 20 من أيار للسوريين في الخارج والـ 26 من أيار للداخل عبر كل وسائله الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة.



وأوضح “سارة” أن خطة الوزارة لتغطية العملية الانتخابية وضعت بناء على مسح شمل 3400 شخص من مختلف المحافظات لسبر معرفة وتوجهات وآلية تفكير المواطنين بخصوص الاستحقاق وبناء على هذا المسح تم الحصول على قاعدة بيانات شكلت بمجملها خارطة طريق للخطة الاعلامية التي جسدت من خلال البرامج والفواصل الإعلامية والتحليلات بهدف نشر الوعي والمعرفة حول العملية الانتخابية بكل تفاصيلها من الترشح إلى الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.



بدوره بين رئيس اتحاد الصحفيين “موسى عبد النور”، أن إنجاز الانتخابات الرئاسية سيكون رداً حقيقياً على كل من يحاول كسر إرادة سورية وسلب قرارها وزعزعة استقرارها، مشيراً إلى ضرورة أن يكون الإعلاميون عند مستوى التحدي المطلوب.وفيما يخص عمل الاتحاد أوضح “عبد النور” أن الاتحاد يسعى إلى تحسين وضع الصحفيين من خلال تعديل بعض القوانين وإيجاد موارد إضافية تدعم التعويضات والإعانات الصحية والمساعدات الاجتماعية، وفقاً لصحيفة “الثورة”.



يشار إلى أن المشاركين في الدورة الـ 26 لمجلس اتحاد الصحفيين، تحدثوا عن دور الإعلام في مواكبة الانتخابات الرئاسية، ونقل الصورة الصحيحة تحت عنوان “ننتصر مع بعضنا لا ننتصر على بعضنا.. وأي انتصار يكون حصراً على الإرهاب”.



وناقش أعضاء مجلس الاتحاد التقارير التنظيمية والمالية المقدمة من المكتب التنفيذي للاتحاد وصندوق التقاعد والصندوق التعاوني إلى مجلس الاتحاد وخطة عمل الاتحاد للعام الجاري.