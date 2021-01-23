“رحل ترامب وبقينا نحن وإياكم”.. إيران تعلن: نمد يدنا للحوار مع دول الخليج

أفاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن “اليد الإيرانية ممدودة دوماً للحوار مع دول الخليج”، معتبراً أن استقرار الأمن في هذه المنطقة في صالح الجميع.



حيث قال ظريف: إن “استعداد إيران للحوار مع دول الخليج ليس بالأمر الجديد، ما قلته لوزير الخارجية القطري ما هو إلا إعلان عن سياسة طويلة الأمد لإيران، ويجب أن يكون قد ثبت لبعض دول الخليج كيف علقت أمرها بسبب ترامب لمدة أربع سنوات”، وذلك وفقاً لموقع “الميادين”.



وأضاف ظريف: “عندما اقترح المرحوم الشيخ صباح أمير الكويت السابق إجراء حوار بين دول الخليج وإيران ورد الرئيس الإيراني بالإيجاب عليه، قالت بعض دول الخليج إن ترامب تولى السلطة الآن وسوف ننتظر”، معتبراً أن “هذه الدول خسرت أربع سنوات من الوقت، والآن رحل ترامب وبقينا نحن وإياهم”.



وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أعرب عن أمله بإجراء هذا الحوار قائلاً: “ما زلنا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث.. هذه أيضاً رغبة تشاركها دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.. قطر ستقوم بتسهيل المفاوضات في حال طلبت منها الأطراف المعنية ذلك”.



جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني، قال في وقت سابق في تغريدة عبر موقع “تويتر”: إن “الحوار هو ما تؤكد عليه إيران وتدعو إليه دائماً”، مضيفاً أن “الحل لكل التحديات التي تواجه منطقة الخليج هو العمل المشترك للوصول إلى منطقة قوية وآمنة ومستقرة ومزدهرة وخالية من الهيمنة الدولية والإقليمية”.



يذكر أن ظريف كان قد طرح في تشرين الأول من عام 2019 الفائت، مبادرة “هرمز للسلام” أو ما أسماه بـ “مشروع الأمل”، والذي بهدف إلى تعزيز السلام والأمن والحوار في منطقة الخليج.