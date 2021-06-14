“جهاديون” يقتحمون متحف إدلب ويحطّمون التماثيل الموجودة فيه

قالت مواقع إخبارية معارضة إن مقاتلين من “الأوزبك يتبعون لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) أقدموا على اقتحام مبنى المتحف الوطني في مدينة إدلب المحتلّة، وحطّموا أغلب القطع الأثرية المتبقية فيه”.



وذكرت المواقع أنّ المسلحين اقتحموا مبنى المتحف الوطني الواقع بالقرب دوّار المحراب بمدخل مدينة إدلب المحتلّة، وكسرّوا كل التماثيل الأثرية الموجودة فيه، إضافة إلى تشويه وتمزيق لوحات أخرى على جدران المتحف.



الجدير بالذكر أن متحف إدلب أنشئ في عام 1987م ويعتبر من أهم المتاحف في سوريا، ويحوي آثار منطقة محافظة إدلب, وبخاصة أهم آثار منطقة تل مرديخ التي تقع فيها مدينة إيبلا الأثرية.