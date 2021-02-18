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“تحرير الشام” الإرهابية تفرج عن بلال الأمريكي

“تحرير الشام” الإرهابية تفرج عن بلال الأمريكي

أفرجت "هيئة تحرير الشام" التي يتخذ منها تنظيم "جبهة النصرة" غطاء له أمس، عن الصحفي الأمريكي "داريل فيلبس"، الملقب "بلال عبد الكريم"، في وقت اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" الظهور الأخير لمتزعم "الهيئة" أبو محمد الجولاني ببدلة رسمية جزءاً من عملية مدروسة لإعادة إخراج صورة "الهيئة" التي صنفتها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية.

وجاءت عملية الإفراج عن فيلبس، بضمانة "وجهاء وشخصيات" بارزة، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية وذلك بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف العام، مضى ثلثها، مشيرة إلى أن الإفراج عنه تم مقابل شروط حددتها ما تسمى "المحكمة العسكرية" التابعة للهيئة.

واعتقل مسلحو النصرة فيلبس من بلدة أطمة شمال إدلب في 14 آب 2020 بعد أن اعتدوا عليه بالضرب، واقتادوه إلى مكان مجهول.