“القسائم”.. آلية جديدة لتوزيع البنزين وضبط الدور في اللاذقية

على إيقاع الازدحام الشديد أمام محطات الوقود، وشكوى أصحاب السيارات من الانتظار لساعات طويلة بانتظار تعبئة مادة البنزين، اعتمدت محافظة اللاذقية آلية جديدة لتنظيم عملية التزود بالوقود من المحطات.



الآلية الجديدة، أوضحها عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع المحروقات علي يوسف لـ”أثر”، بالقول: تتضمن الآلية الجديدة قيام مشرفي جهاز حماية المستهلك الموجودين في محطات الوقود بتوزيع قسائم مرقمة بالدور على السيارات المنتظمة في الدور لتعبئة البنزين قبل البدء بعملية البيع.



وحول أهمية وجدوى تطبيق هذه الآلية في الوقت الحالي، أشار يوسف إلى أنه بتطبيق الآلية الجديدة يتم التأكد من أنه تمت تعبئة كامل الكمية الموجودة في محطة الوقود لصالح السيارات المنتظمة بالدور إضافة إلى تخفيف الضغط على محطات الوقود.



وأضاف يوسف: تسمح البطاقات المرقمة لعدد معين من السيارات بالوقوف والانتظار لحين وصول دورها لأنها مرتبطة بالكمية الموجودة ضمن خزانات المحطة الأمر الذي يسمح للسيارات التي لم تحصل على بطاقة مرقمة بالمغادرة وعدم هدر الوقت بسبب عدم حصولها على بطاقة مرقمة تتمكن من خلالها من التزود بالوقود، بالإضافة إلى أن ظاهرة المحسوبيات واختراق الدور ستنتهي مع وجود البطاقات المرقمة لأنه لا يمكن لأي سيارة التزود بالوقود دون الحصول على بطاقة مرقمة حتى لو اخترقت الدور بسبب وجود لجان مشتركة مهمتها مراقبة وضبط وتنظيم عملية التعبئة.



باسل يوسف