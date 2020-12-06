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“الغارديان”: حياة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف في خطر بسبب فيديو

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن محامين يعملون لصالح وزير الداخلية وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، حذروا من أنه تعرض لحملة ممنهجة في الإنترنت قد تعرض حياته للخطر.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن المحامين توجهوا إلى شركة “يوتيوب” بطلب حذف فيديو يزعم تورط بن نايف في مؤامرة للإطاحة بولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار المحامون إلى أن الفيديو قد يؤدي إلى تنفيذ عمليات انتقامية خطيرة ضد موكلهم، لكن “يوتيوب” لم تتخذ بعد أي إجراءات لحذف الشريط.

وكذّب المحامون في رسالتهم إلى “يوتيوب” الادعاءات الواردة في الفيديو التي تنص على أن بن نايف طليق وشوهد مؤخراً برفقة الفائز المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.

وقال المحامون إن موكلهم في الواقع لا يزال قيد الحبس في بلده منذ مارس مع تقييد وصول أفراد عائلته إليه، مضيفين أن ولاء محمد بن نايف لمحمد بن سلمان كان ولا يزال ثابتاً.


وبالتوازي مع نشر هذا الفيديو تم الكشف حسب تقرير الصحيفة، عن سيل من التغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن بن نايف كان جزءاً من مخطط لـ”الدولة العميقة” يقوده الحزب الديمقراطي الأمريكي بهدف إسقاط الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن الكشف عن هذا المخطط أسفر عن عزل ولي العهد السابق عام 2017.