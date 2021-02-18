“الشبكات مهترئة” بريف دمشق.. وشركة الكهرباء: سنستبدلها عند توفر المواد

كشف رئيس بلدية الحسينية في ريف دمشق غسان مطلق عن معاناة بلدة الحسينية من واقع كهربائي سيء حيث لا تأتي الكهرباء ” ساعة على بعضا خلال اليوم” .





وقال مطلق “إن الكهرباء في الحسنية تأتي بشكل متقطع خلال الساعة التي يجب أن تعود فيها الكهرباء إلى البلدة حيث أن مجموع وصل الكهرباء لايتجاوز الساعة خلال اليوم الواحد.”



ولفت مطلق إلى أنه في “بعض الأحيان لا تأتي الكهرباء لمدة يومين متتاليين وهذا ينعكس على موضوع المياه كونها مرتبطة بموعد قدوم الكهرباء.”



وأشار رئيس بلدية الحسينية في ريف دمشق إلى “أن شبكات الكهرباء في الحسينية بحاجة إلى استبدال، الأمر الذي سيساهم في تحسن الواقع الكهربائي.”



وأردف مطلق أنه “تم التواصل مع الكهرباء ومن المفترض أن يتم البدء باستبدال الشبكات المهترئة خلال مدة أسبوع.”



بدوره مدير شركة كهرباء ريف دمشق المهندس إياد خوري قال لتلفزيون الخبر “أنه سيتم العمل على استبدال الشبكات التي بحاجة إلى استبدال في بلدة الحسينية عندما تتوفر المواد بأقرب وقت.”



يشار إلى أنه وردت عدة شكاوي من أهالي بلدة الحسينية تتحدث عن الواقع الكهربائي السيء وغياب الكهرباء عن البلدة لمدة أيام.



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