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“الداخلية السورية” توضح : الرجل المربوط إلى العمود في طرطوس احتال بـ 189 مليون على أهالي طرطوس

“الداخلية السورية” توضح : الرجل المربوط إلى العمود في طرطوس احتال بـ 189 مليون على أهالي طرطوس

نشرت وزارة الداخلية السورية تفاصيل حادثة تقييد وضرب تعرض لها رجل في مدينة طرطوس قبل أيام، على يد من احتال عليهم.

وقالت الوزارة إن معلومات وردت إلى شرطة المدينة تفيد بأن “عددا من المواطنين أمسكوا شخصا قام بالنصب والاحتيال عليهم بمبالغ مالية بقيمة 185 مليون ليرة سورية بحجة استثمارها لهم في مجال العقارات”.

وأضافت أن أفرادا من قسم شرطة المدينة الجنوبي في طرطوس “توجهوا إلى المكان وشاهدوا تجمهرا لعدد كبير من المواطنين حول الشخص المذكور وآثار الدماء على وجهه، تبين أنه يدعى (محمد أنيس. س) وهو مطلوب بموجب إذاعة بحث بجرم سرقة جوال”.

وقالت إن عددا من المواطنين قدموا بحق الرجل شكاوى جماعية بجرم “جمع أموال والنصب والاحتيال عليهم”.

وحول مشاهد الاعتداء عليه التي وثقها تسجيل مصور، قالت الوزارة إن أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشر في اليوم ذاته “مقطع فيديو يظهر فيه الشخص المذكور يتعرض للضرب والربط على عامود كهربائي من قبل امرأة وهو ممسوك من قبل عدة أشخاص”.

وأضافت أنه “تم إحضار الأشخاص الذين قاموا بضربه إلى القسم، وبالتحقيق مع المقبوض عليه (محمد أنيس. س) اعترف بما نسب إليه، كما اعترف الباقون بضربه لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم”.

وقال مصدر قضائي في المدينة إنه تم القبض على الرجل، وأن التحقيقات جارية معه، وأكد أن الذين اعتدوا عليه بالضرب ارتكبوا جرما يعاقب عليه القانون، وهو جرم “استيفاء الحق بالذات”.