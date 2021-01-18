“الجيش التركي” ينصب برج مراقبة على مشارف “M4” قرب عين عيسى
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“الجيش التركي” ينصب برج مراقبة على مشارف “M4” قرب عين عيسى

شيّدت القوات التركية برجاً للمراقبة في قاعدتها العسكرية التي أنشأتها قبل نحو أسبوعين قرب بلدة عين عيسى شمالي الرقة.

وتقع القاعدة التركية التي أنشأت قبل اسبوعين، وهي الثانية من نوعها، شمال قرية معلّك، وتبعد 500 متر فقط شمال طريق حلب الحسكة الدولي (M4)، وقد زوّدت برادارات وآليات عسكرية، إلى جانب أسلحة ثقيلة، وأحيطت القاعدة بسواتر ترابية، بحسب موقع “هاوار”، التابع لـ”الإدارة الذاتية”.

وذكرت صفحة “عين عيسى الحدث” عبر “فيس بوك”، أن الجيش التركي زوّد القاعدة بأجهزة رؤية ليلية أيضاً.

وتبعد القاعدة مسافة كيلومتر واحد عن النقطة المشتركة بين قوات الجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، على الطرف الجنوبي للطريق الدولي الذي يربط محافظتي الحسكة وحلب.

وعاودت السيارات المدنية والتجارية مسيرها، مطلع كانون الثاني الحالي، على الجزء الواصل بين بلدة تل تمر في محافظة الحسكة ومدينة عين عيسى من الطريق الدولي “M4″، بعد إغلاقه نحو شهر نتيجة التوترات العسكرية.