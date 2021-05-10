“الجعفري”: الإرهاب اليوم هو شكل نازي جديد

احتفلت سفارة روسيا الاتحادية والمركز الثقافي الروسي، السبت، بالشراكة مع وزارة الثقافة السورية بذكرى “النصر على النازية”، بدار الأوبرا بدمشق، تمجيداً لذكرى النصر الروسي على الفاشية والنازية، وللتأكيد على أن النازية تتجسد اليوم في الإرهاب والحرب التي شنت على سورية.





نائب وزير الخارجية والمغتربين “د. بشار الجعفري” أكد في تصريح للصحفيين أن الاحتفال هو نصر للأصدقاء الروس وللبشرية جمعاء، واحتفالنا كسوريين معهم يأتي من باب الإقرار بالدور الكبير الذي لعبه الاتحاد السوفييتي والجيش الروسي في الانتصار على النازية و”الفاشستية والعسكريتارية” اليابانية التي كانت سائدة آنذاك والتي كانت متحالفة مع النازية.





وأضاف “د. الجعفري” أن الدروس التي استقيناها كشعوب من النصر الروسي السوفييتي سابقاً هي دروس كبيرة من ناحية السياسة والتاريخ والقانون، لأنه من نتائج هزيمة النازية على يد الجيش السوفييتي إنشاء الأمم المتحدة التي غلبت القانون على القوة.





وأشار “د. الجعفري” إلى أن النازية تكررت بأشكال جديدة ونستطيع تشبيه “الدواعش” الإرهابيين بالنازيين، علماً أن الإرهاب اليوم هو شكل نازي جديد أي يعادل في خطورته النازية التي كانت سائدة، إضافةً إلى أن التاريخ يجمعنا مرة جديدة بمحاربة تقريباً نفس الأعداء ولكن بأشكال أخرى ومن هنا ليس غريباً أن نحتفل بيوم النصر الروسي على النازية في دمشق.





وأقام الحليف الروسي للدولة السورية، في 17 نيسان بقاعدة “حميميم”، احتفالاً بذكرى الجلاء في سورية، بمشاركة قائد القوات الروسية في سورية، ووزير الدفاع السوري العماد “علي أيوب”، وعدد من الضباط والوزراء، ومحافظ اللاذقية.