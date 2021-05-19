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“الاتصالات” تدعو من تم إلغاء اشتراكاتهم الهاتفية إلى مراجعة مراكزها

دعت الشركة السورية للاتصالات المشتركين الذين تم إلغاء اشتراكاتهم الهاتفية بتاريخ الـ18 من الشهر الجاري بسبب تأخرهم عن تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2020 إلى مراجعة مراكزها الهاتفية.

وأشارت الشركة، عبر صفحتها على “الفيسبوك”، إلى ضرورة مراجعة المشتركين الملغاة اشتراكاتهم مراكز السورية لإعادة الاشتراك بعد تسديد قيمة المستحقات السابقة وأجور إعادة الاشتراك واستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكدت الشركة ضرورة الالتزام لاحقاً بتسديد فواتير الإصدارات القادمة ضمن المواعيد والمهل المحددة للتسديد تجنباً لقطع الخدمات وإلغائها.