٨٥٠ مليون ليرة إيرادات منشأة دواجن اللاذقية

نفّذت منشأة دواجن اللاذقية التابعة للمؤسسة العامة للدواجن الزيادة المقررة على الخطة الإنتاجية والتي تم اعتمادها بناء على تعليمات مباشرة من وزير الزراعة ومحافظة اللاذقية لدعم احتياجات السوق المحلية.



وذكر المهندس باسم حسن مدير المنشأة أنه تمّ العمل على زيادة الخطة الإنتاجية لمنشأة دواجن اللاذقية من خلال تربية فوجين اثنين من الفروج خارج الخطة بعدد ١٦٠٠٠ ألف طير، و سيتم الاستمرار بزيادة الخطة الإنتاجية خلال العام الجاري.



وأضاف حسن: تمّ رفع الخطة الإنتاجية لبيض المائدة بمعدل ٤ ملايين بيضة إضافية عن طريق تكثيف تربية الفراخ البيّاضة.



وبيّن حسن أن الخطة الإنتاجية خلال الربع الأول من العام الجاري تمّ فيه إنتاج ٥ ملايين بيضة و ٣٥ طن لحم فروج وقد وصلت الإيرادات إلى نحو ٨٥٠ مليون ليرة سورية، موضحاً أن منتجات المنشأة يتم تسويقها إلى مؤسسات القطاع العام وعبر صالات السورية للتجارة إضافة إلى صالات المنشأة حسب السعر التأشيرة.



أما الصعوبات التي تواجه العمل الإنتاجي فأشار إلى أن أهمها يكمن في ارتفاع أسعار المواد العلفية والقطع التبديلية لزوم حاجة صيانة الآليات وارتفاع أجور النقل و قلة اليد العاملة بالأعمال المجهدة.