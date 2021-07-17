٤٦ برج سكني في توسع ضاحية بوقا اللاذقية

تتواصل أعمال البناء وتجهيز الموقع العام في توسع ضاحية بوقا بمدينة اللاذقية التي تنفذها مؤسسة الإسكان العسكرية لتصل نسبة الانجاز العامة إلى نحو 80 بالمئة.



مدير المشروع في فرع مؤسسة الإسكان العسكري 2 المهندس مسلم محمد بين أن المشروع يشمل بناء 46 برجاً سكنياً يحوي 1440 شقه سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 90 متراً مربعاً و140 متراً مربعاً.



وبلغت نسبة الإنجاز فيه بحدود 80 بالمئة مبيناً أنه تمت المباشرة حالياً ببناء المحضر الأخير من المشروع مع استكمال بقية الأعمال المطلوبة في الأبراج الأخرى.



ولفت إلى أنه تم تخصيص جميع المساكن التي بدأ بعض المستفيدين منها أعمال الإكساء الداخلي مشيراً إلى أن المؤسسة تسلم الشقق على الهيكل مع إكساء خارجي وتوصيل الشبكة (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات) إلى مدخل كل شقة سكنية مع تركيب مصاعد كهربائية.



وبين مدير المشروع أن الورشات تعمل أيضاً على تجهيز الخدمات الأساسية في الموقع العام من طرقات وأرصفة وإنارة والتي يتم العمل على إنجازها بالتوازي مع إنجاز الأبنية السكنية لافتاً إلى أن المخطط العام للمشروع يشمل أيضاً إقامة مدرسة للتعليم الأساسي وروضة أطفال ومول تجاري.