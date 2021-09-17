٤ أطنان رقائق بيليت الشيبس منتهي الصلاحيه تضبطها رقابة ريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق بالتعاون مع إدارة اﻷمن الجنائي مستودعا ضخما يحتوي على كميات كبيرة من المواد اﻷولية لصناعة شيبس اﻷطفال وأوضح سائر شيحا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أن المواد اﻷولية التي ضبطت تقدر ب٤ أطنان وتستخدم في صناعة شيبس اﻷطفال ويتم استخدام لصاقات قابلة للإزالة بتواريخ حديثة وهي منتهية الصلاحية وبعضها يظهر عليه علائم العفن إضافة إلى وجود قسم منها ملون بملونات أيضا منتهية الصلاحية.



تم تنظيم الضبط اللازم وإحالة المخالفين موجودا إلى القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١.