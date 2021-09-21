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يوم ناري في مدينة اللاذقية

قال قائد فوج الإطفاء في اللاذقية الرائد مهند جعفر : تم إخماد ستة حرائق أمس الإثنين في مدينة اللاذقية، من دون تسجيل إصابات بشرية.وأوضح الرائد جعفر أن الحريق الأول نجم عن اشتعال النيران بكمية من الكرتون ضمن مستودع في الضاحية الجنوبية، ما أدى لاحتراق عدد من إطارات السيارات على سطح المستودع واقتصار الأضرار على الماديات.

ولفت إلى اشتعال حريق آخر بمساحة من الأعشاب وكميات من القمامة في المشروع الثاني قرب جامع الروضة، و3 حرائق مماثلة  مقابل فرن دمسرخو والريجي وضمن مكب القمامة في منطقة البصة.

وفي شارع الجمهورية تم إخماد حريق ضمن مطبخ وصالون في منزل مقابل حديقة البانوراما، كما ذكر الرائد جعفر، مبيناً أن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق وعملوا على إخراج أصحاب المنزل من دون تسجيل أي إصابة.

 


الوطن