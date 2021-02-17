ولاية تكساس تفرض “تقنيناً كهربائياً”

بدأت شركة “Austin Power” للطاقة في ولاية تكساس الأمريكية تطبيق برنامج التقنين الكهربائي “على الطريقة السورية”، وذلك لمواجهة موجة الصقيع التي تضرب البلاد والتي تسببت بضغط هائل على الشبكة، بحسب موقع الشركة.



ونشرت الشركة خريطة تفاعلية توضح أماكن انقطاع التيار الكهربائي في المدينة، كما طالبت المواطنين “تخفيض استهلاكهم من الطاقة في ساعات الذورة”.



واستقبل السوريون الخبر بروح النكتة التي اعتمدوها لمواجهة التقنين الكهربائي في سوريا طوال السنوات الماضية، ولم يبخلوا بالتعليقات الساخرة، كما تبرعوا بإرسال النصائح للمواطنين الأمريكين كي “يعتادوا” على التقنين.



وتساءل متابعون عن برنامج التقنين في تكساس وهل هو بنظام “4 بـ2” أم “3 بـ 3″؟، فيما كتب أحد المعلقين “أنا ساكن بنص تكساس الكهربا 4 قطع ب 2 تغذية وبالساعتين بتنقطع وبتجي كمان”.



فيما كتب آخر “مع تحيات وزارة الكهرباء”، مضيفاً: “يبدو حاكم الولاية من أصل سوري”، ليعلق متابع “يبدو انضرب خط الغاز بفلوريدا”.



يذكر أن سوريا شهدت طوال السنوات الماضية تقنيناً كهربائياً غير ثابت، فيما وصل خلال الشهور الأخيرة إلى خمس ساعات قطع بساعة وصل في بعض الأحيان، عدا عن حالات الإنقطاع المفاجئة.