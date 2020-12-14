ولادة 6 توائم في مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية

شهدت مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية ولادة 6 توائم يوم الجمعة الماضي لسيدتين أنجبت كل منهما 3 توائم.



الدكتورة بانا الدالي أخصائية طب الأطفال في مشفى التوليد والأطفال قالت لموقع “أثر برس”: “في الساعة الثامنة من صباح الجمعة الماضي، وصلت إلى المشفى سيدة عمرها 36 عاماً حامل ب 34 أسبوع، وقد تم إجراء عمل جراحي لها وقد أنجبت ثلاثة توائم “صبين وبنت” تتراوح أوزانهم بين 900 – 1300 غرام”.



وأضافت الدالي: “الأطفال بحالة صحية جيدة ووضعوا تحت المراقبة” مشيرة إلى أنها ليست الحالة الأولى لولادة توائم ثلاثية تولد في المشفى.



بدورها، قالت الدكتورة سوسن محمد أخصائية طب الأطفال: “وصلت في الساعة الثانية عشرة صباحاً يوم الجمعة إلى المشفى سيدة تبلغ من العمر 27 عاماً بعدما فاجأتها آلام المخاض عن حمل استمر32 أسبوعاً فقط، وقد تم إجراء عمل جراحي لها، حيث وضعت ثلاث توائم “بنتين وصبي” أوزانهم تتراوح 1200 – 1400 غرام.



وبينت محمد أن الوضع الصحي للأطفال جيد من حيث النبض والأكسجة، ويتم العمل حالياً على زيادة التغذية تديحياً للأطفال.







باسل يوسف