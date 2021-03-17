وكالة الطاقة تكشف عن نشاط إيراني تحت الأرض

في ظل الحديث عن إحياء المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، كشف تقرير لوكالة الطاقة الذرية أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض، بحسب رويترز.

وقال التقرير إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام نوع ثان من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي آر 4"، بما يعدّ انتهاك للاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى.



وأشار التقرير إلى أن إيران نقلت العام الماضي 3 نماذج متطورة من محطة نووية فوق الأرض إلى أخرى تحت الأرض في نطنز.



ويعتبر تقرير الوكالة إشارة لانتهاك بنود الاتفاق النووي، الذي يلزم إيران استخدام الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي آي آر 1.



وقالت الوكالة في تقريرها إنها تحقق في قيام إيران بضخ سادس فلوريد اليورانيوم في سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي "آي آر 4" ركبتها بالفعل في محطة تخصيب نطنز.