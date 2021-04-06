وكالة أمريكية: طريق جديد لحل الأزمة السورية

نشرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية تقريراً يكشف عن طريق جديد لحل الأزمة السورية، ارتسمت معالمه خلال الاجتماع الثلاثي بين روسيا وتركيا وقطر في الدوحة الشهر الماضي.



وبحسب الوكالة، فإنّ عملية التشاور في الاجتماع اتفقت على تعزيز حل سياسي ينهي الحرب في سوريا بشكل حاسم، دون أن يكون لإيران دور فيه، بهدف تمهيد الطريق أمام مشاركة دول عربية في مفاوضات قادمة.



وقالت الوكالة الأمريكية إنّ عملية أستانا "فشلت" حتى الآن في جهود إعادة إعمار سوريا منذ عام 2017، بما يتطلب مشاركة فعّالة من دول الخليج العربية، التي تعدّ عضلاتها المالية ضرورية لإعادة الإعمار، إضافة إلى دعمها الدبلوماسي، الذي يعتبر أمراً حاسماً في فتح أبواب دمشق من جديد.



وأشارت الوكالة إلى أن "أستانا" فشلت حتى من الناحية الميدانية، بسبب الخروقات في مناطق "خفض التصعيد" الأربع التي أنشأت بدعم مشترك من روسيا وإيران وتركيا، كما لم تحقق جولات أستانا أي تقدم سياسي في سوريا أو إعادة إعمار حقيقية، لذا فليس من المستغرب بحسب الوكالة "أن تسعى روسيا والحكومة السورية إلى طريق آخر للمضي قدماً، هذه المرة مع الشركاء العرب".



واعتبر التقرير أن هناك ممهدات سياسية نحو الطريق الجديد، منها قيام الإمارات بإعادة فتح سفارتها في دمشق، وإبداءها انفتاحاً على وجود تسوية في سوريا.



في الوقت نفسه، تسعى روسيا لإشراك الدول العربية في عملية أستانا، وهو ما يتوافق مع رؤية الغرب الذي يريد إبعاد إيران عن سوريا، لكي لا تكون في مواجهة على الأرض السورية مع "إسرائيل".