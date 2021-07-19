وفيتان وخمس إصابات إثر حادث سير في ريف جبلة

توفي شخصان وأسعف خمسة أشخاص اخرين، جراء حادث سير بين سيارتين سياحيتين على اوتستراد عين الشرقية بريف جبلة في اللاذقية.



وقد وقع حادث سير على أتستراد عين الشرقية في جبلة، بالقرب من محطة محي الدين للمحروقات، بين سيارتين سياحيتين، مساء يوم الأحد”.



وأضاف المصدر”أدى الحادث لوفاة سيدة بالعقد الخامس من العمر ورجل في العقد السادس من العمر”.



وتابع المصدر”أسعفت خمس أصابات لمشافي جبلة واللاذقية، إصابتين تم تحويلهما الى اللاذقية بسبب خطورة وضعهما، و ثلاث إصابات تم إسعافها لمشفى جبلة الوطني، وحالتها مستقرة.



يذكر انه حادث سير وقع الاسبوع الفائت، على طريق جبلة حميميم ، أصيب فيه ثلاث أشخاص برضوض وجروح.