وفدٌ وزاريّ لبنانيّ يزور سوريا

أفادت مصادر إعلامية لبنانية بأنّ وفداً وزارياً لبنانياً سوف يزور سوريا،اليوم السبت، للاجتماع بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد.



ويضم الوفد يضم نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، ووزير المالية غازي وزني، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.



وذكر مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية أنّ "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيكون في استقبال الوفد اللبناني عند معبر جديدة يابوس عند الحدود السورية اللبنانية"، مشيراً إلى أنّ "المقداد سيُجري لقاءً مع الوفد اللبناني في مبنى الخارجية السورية".



ووفقاً للمصدر، فإنّ "من المتوقع أن يلتقي الوفد اللبناني الرئيسَ السوري بشار الأسد".



وكانت مصادر حكومية لبنانية في وقت سابق، أنّ الوفد الوزاري سيزور سوريا والأردن ومصر للبحث في مسألة استجرار الغاز من مصر، مروراً بالأردن وسوريا، وصولاً إلى لبنان. وتُعَدّ الزيارة لسوريا غير مسبوقةٍ منذ أكثر من 10 سنوات.



ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الوفد سيُجري مفاوضاتٍ للبحث في الإجراءات المطلوبة لتفعيل اتفاقيتَي استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، إضافة إلى البحث في سُبُل التعاون فيما يتعلّق باستجرار الكهرباء من سوريا.



يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الأمين العام لحزب الله، السيد نصر الله، انطلاق سفينة محمَّلة بالمازوت من إيران إلى لبنان، وكشف أن سفينة ثانية "ستُبحر خلال أيام، وستَلْحق بها سفن أخرى".



ورحّب الأمين العام لحزب الله بـ"مشروع الغاز المصري والكهرباء الأردنية وكل ما يمكن أن يساعد لبنان"، مشيراً إلى أن ما يهمّ الحزب "هو شعبنا ومعاناته، بمعزل عن المكاسب السياسية".