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وفد صناعي عراقي يبحث سبل الافادة من التجربة السورية في تأهيل قطاع الألبسة والنسيج

تنفيذا لنتائج و مخرجات أعمال زيارة  وزير الصناعة والمعادن في جمهورية العراق السيد منهل عزيز الخباز والوفد المرافق له إلى الجمهورية العربية السورية ولقاءاته مع السيد وزير الصناعة زياد صبحي صباغ والمعنيين في الوزارة التي تم الاتفاق عليها بتاريخ 19/7/2021.

تابعت نقاط الارتباط والتواصل المكلفة من كلا الجانبين وضع النتائج موضع التنفيذ الفعلي فيما يتعلق بالتشبيك بين الخبرات الفنية والإنتاجية في المجال الصناعي في البلدين الشقيقين.

حيث بدأت أعمال زيارة الوفد الفني الموفد من قبل وزارة الصناعة والمعادن العراقية والمؤلف من السيد فواز مفلح درك مدير مصنع الألبسة الجاهزة والسيد فواز طارق عزيز مدير القسم التجاري والسيد عامر حيدر عثمان مدير معمل الجلود بزيارة للشركة العامة  للألبسة الجاهزة "وسيم" والشركة الخماسية بهدف الاطلاع وبحث التعاون وتبادل الخبرات وامكانيات المشاركة في إعادة تأهيل الشركات العاملة في النسيج والألبسة الجاهزة خصوصا فيما يتعلق بتصنيع البدلات الرجالية والألبسة الولادية وغيرها وفق حاجة السوق في القطر الشقيق.

و بحث الجانب العراقي مع مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المهندس حارث مخلوف بحضور مدير الإنتاج في الوزارة محمد حسام الشيخة  ومدير إنتاج المؤسسة والمدراء العامون لشركات وسيم والخماسية والدبس والشرق للألبسة الداخلية وشركة النايلون والجوارب الخطوات التنفيذية المتفق عليها في المرحلة المقبلة.

يذكر أن أعمال زيارة الوفد الفني من جمهورية العراق الشقيق تستمر لمدة ٤ أيام سيتخللها زيارات ميدانية إلى شركات النسيج والالبسة الجاهزة في القطاع الخاص.

 


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