وفاة 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء وقوع سيارة في قناة ري بعد تدهورها بريف حلب

توفي 3 أشخاص، وأصيب 18 آخرون، جراء تدهور سيارة كانت تقلهم قرب قرية “رسم الدوالي” بريف حلب الشرقي، وغرقها في قناة جر المياه القادمة من نهر الفرات.



وفي التفاصيل التي أفادت بها مصادر من فوج إطفاء حلب، فإن سيارة من نوع “بيك آب” (تندرا)، كانت تقل 21 شخصاً جنحت عن مسارها وتدهورت أثناء مرورها قرب قناة الجر الرئيسية المجاورة لقرية “رسم الدوالي” التابعة لناحية “الخفسة” بريف حلب الشرقي، لتتجه مباشرة نحو قناة جر المياه وتسقط بداخلها.



وفور وقوع الحادثة سارع الأهالي إلى قناة الجر لمحاولة إنقاذ الغارقين، قبل أن تصل وحدات فوج إطفاء حلب، وتتمكن من انتشال 3 جثث لأم وابنتيها، إحداهما طفلة، قضوا غرقاً في مياه القناة، بينما نجح عناصر الإطفاء في إنقاذ باقي ركاب السيارة البالغ عددهم 18 شخصاً، ونقل من يحتاج منهم إلى المشفى لتلقي العلاج.



ووفق المصادر، فإن من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم، طفل رضيع، خرج على قيد الحياة، وتم نقله مع باقي المصابين إلى المشفى للتأكد من سلامته، فيما تمكنت وحدات الإطفاء من انتشال السيارة الغارقة وإخراجها من قناة الجر.



ولا تعد الحادثة، الأولى من نوعها التي يشهده ريف حلب الشرقي، والذي تُعرف عنه كثرة قنوات جر المياه والري القادمة من نهر الفرات، والمتاخمة لطريق عبور السيارات، حيث كانت شهدت ناحية “الخفسة” ذاتها في شهر نيسان الماضي حادثة مشابهة، تمثلت في غرق سيارة كانت تقل عدداً كبيراً من الأشخاص، نتيجة تدهورها في قناة الجر ذاتها بقرية “رسم الدوالي”، ما أسفر آنذاك عن وفاة 10 أشخاص بينهم 7 أطفال.



زاهر طحان – أثر