وفاة 17 سورياً بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط

تلقى خفر السواحل الليبي إشارة عن غـرق قارب في عرض مياه البحر الأبيض المتوسط كان متجهاً من شواطئ ليبيا نحو إيطاليا، حيث وصل إلى المكان بعد ثماني دقائق.



وقالت وسائل إعلام ليبية إن 17 شاباً سوريا لقوا مصرعهم، بعدما انتشلت فرق الإنقـاذ جثثهم من عرض البحر، بينما تم إنقاذ 31 شخصاً، بينهم 23 فلسطينياً وأربعة سوريين ويمنيان اثنان وصوماليان اثنان.



وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام فإن سبب غرق القارب هو الحمولة الزائدة، إذ كان على متنه 86 شخصاً يركبون على قارب لا يتجاوز طوله 9 أمتار.وتمّ اعتقال المسؤولين عن الحادثة الذين اعـترفوا أنهم تقاضوا مبلغ خمسة آلاف يورو عن كل شخص.