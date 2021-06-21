وفاة ناشطة إماراتية في لندن.

فارقت الحقوقية الإماراتية المعارضة للتطبيع، آلاء الصديق، الحياة، أمس إثر حادث سير تعرّضت له في بريطانيا حيث تقيم، وسط أسئلة وشكوك حول ظروف الحادث.



وقد أعلن حقوقيون وناشطون خليجيون وفاة الصديق، المديرة التنفيذية لمنظمة «القسط» لحقوق الإنسان، التي تُعد إحدى أبرز الشخصيات المعارضة لنظام الحكم في الإمارات.



وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت والدها محمد عبد الرزاق الصديق في العام 2012، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، ووُجهت إليه تهم بتدبير انقلاب.



وقد تحدثت الصديق في عدة مقابلات تلفزيونية عن تعرّض والدها للتعذيب والإخفاء القسري، وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية سحبت منه ومن أولاده الجنسية، وأكدت أنها لم تستمع إلى صوت والدها منذ العام 2013.



وقادت الصديق حملة شعبية إماراتية ضد التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، تحت اسم «إماراتيون ضد التطبيع».



وعقب وفاة آلاء، حمّل بعض الناشطين مسؤولية الحادث الذي أدّى إلى موت الصدّيق، لجهاز الأمن الإماراتي.