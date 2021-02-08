وفاة مهندس الدبلوماسية الأمريكي في زمن الحرب الباردة

توفي جورج شولتز عن عمر ناهز 100 عام، وهو وزير الخارجية الذي قاد الدبلوماسية الأمريكية في عهد الرئيس رونالد ريغان، حيث تعتبره وسائل إعلام الرجل الذي غيّر مجرى التاريخ، بعد مساهمته في إنهاء الحرب الباردة.



وعقب إعلان وفاة شولتز، تناولت تقارير إعلامية سيرته الشخصية، بأنه أحد أكبر الإستراتيجيين في كل العصور، الذي عمل تحت قيادة ثلاثة رؤساء أمريكيين، كما أنه واحد من أمريكيينِ اثنين فقط شغلا 4 حقائب مختلفة في الحكومة الاتحادية" كونه كان وزيراً للخارجية والخزانة والعمل ومدير الميزانية في البيت الأبيض.



وفي جانب آخر، ذكرت تقارير مفاوضات شولتز مع الزعماء السوفييت، لإنهاء الحرب الباردة، حيث كان من رتب الاتصالات الأولى بين رونالد ريغان والنظام السوفياتي منذ عام 1983، وهو من التقى بالزعيم السوفياتي الجديد ميخائيل غورباتشوف عام 1985، الذي كان أكثر انفتاحاً من سابقيه على الحوار بين القوتين المتنافستين.



وكان شولتز من أشد المؤمنين بفكرة الدبلوماسية على مستوى الأفراد، رغم خلافه مع الجمهوريين الذين ينتمي لهم في الداخل، إذ دافع على سبيل المثال عن فرض ضريبة الكربون لمحاربة التغير المناخي، ودعا إلى إنهاء "الحرب على المخدرات".