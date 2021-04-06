وفاة مريض بعد رميه بنفسه من الطابق الخامس في مستشفى الباسل بطرطوس

قال مصدر طبي في طرطوس إنه “توفي مريض إثر سقوطه من الطابق الخامس في مستشفى الباسل في مدينة طرطوس عند الساعة السابعة صباح يوم الثلاثاء”.



وأوضح المصدر أن “المريض قام بإلقاء نفسه من نافذة غرفته بالمستشفى، بعد مغافلته لأهله والكادر الطبي الموجود معه”، مبينا أن “المريض يعاني من ظروف نفسية ولديه أعراض اكتئاب”.



وأشار المصدر إلى أنه “تم قبول المريض في المستشفى مساء الإثنين، بعد معاناته من مرض ذات رئة منذ 15 يوماً”، مضيفاً أنه “عند قبوله في المشفى كان وضعه الصحي جيد ومستقر”.



وذكر المصدر أنه “عند حصول الحادثة صباح الثلاثاء، حضر القاضي والطبيب الشرعي لمعاينة الجثة، حيث تم تنظيم ضبط بالحادثة وتسليمها لذويه أصولا”.



وكانت وزارة الداخلية نشرت على موقعها الرسمي، أن قسم شرطة المدينة الشرقي في طرطوس نظم ضبطا بحادثة وفاة لأحد المرضى في قسم (الكورونا) بمشفى الباسل بعد سقوطه من الطابق الخامس للمشفى .

وبحسب الداخلية تبين أن المتوفي يدعى ( حليم . ع ) وهو مصاب بفيروس الكورونا ، ومن خلال التحقيق لبيان أسباب وفاته تبين أن المذكور قام برمي نفسه بسبب دخوله بحالة من الخوف والكآبة الناجمة عن نقص الأكسجة والآلام الشديدة التي يسببها فيروس كورونا .

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