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وفاة فتاتين سوريتين جراء حريق في فندق بأربيل

لقيت فتاتان سوريتان حتفهما جراء اندلاع حريق، الجمعة، في فندق وسط أربيل بكردستان العراق.

ونقلت وسائل إعلام أن حريقا اندلع في فندق “فريد” وسط مدينة هولير “أربيل” عاصمة إقليم كردستان، بسبب انفجار أنبوبة غاز خلال إعداد وجبة الفطور.

وأبلغ مصدر في الدفاع المدني وشهود عيان، بأن فرق الإنقاذ نقلت عددا من السياح والمدنيين إلى المستشفى بعد اختناقهم، وتمكنت من إنقاذ نزلاء آخرين داخل الفندق حاصرتهم النيران.

ووفقا للمصدر والشهود فإن فتاتين تحملان الجنسية السورية لقيتا حتفهما اختناقاً جراء الحادث، حيث تمكنت مديرية الدفاع المدني من السيطرة على الحريق واخماده.

من جانبها أكدت مديرية الدفاع المدني في أربيل في بيان، وفاة امرأتين بسبب اندلاع الحريق داخل الفندق.

يذكر أنه فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ حوالي 25 شخصا كانوا محاصرين داخل الفندق بسبب دخان الحريق.

يشار إلى أن أربيل خلال الثلاثة أعوام الأخيرة أصبحت مقصدا جديدا للسوريين وبخاصة فئة الشباب جراء توفر فرص العمل

 

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