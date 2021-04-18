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وفاة طفلين غرقاً بريف دير الزور

وفاة طفلين غرقاً بريف دير الزور

 لقي طفلان حتفهما غرقاً في نهر الفرات ببلدة الشحيل الواقعة تحت سيطرة ميليشيا "قسد" في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت مصادر محلية إن الطفلين "سليمان وفرحان صالح الحمادي السعود" البالغين من العمر 12 و13 عاماً، غرقا الجمعة، أثناء محاولتهم قطع المسافة بين ضفتي النهر المار في البلدة.

وأضافت المصادر أن متطوعين من أهالي البلدة حاولوا انتشال جثتي الطفلين من النهر خلال يومي الجمعة والسبت، بعد طلب ذوي الطفلين المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في انتشال جثتهما.

ولكن إلى الآن لم يتمكن أحد من العثور على جثتي الطفلين، بحسب ما نقلت المصادر عن أهالي البلدة.

وتسود مخاوف في المناطق الشرقية من سوريا، من تكرار ما حصل في العام الماضي، عندما تمّ تسجيل عشرات حالات الغرق، خاصة أثناء السباحة في ظل درجات حرارة مرتفعة.