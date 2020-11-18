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وفاة طفلة وإصابة 5 آخرين جراء الصواريخ التي ضربت بغداد

قتلت طفلة عراقية وجرح عدد من المدنيين، في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، إثر قصف صاروخي استهدف العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان خبر سقوط الصواريخ حيث تبين أن عددها هو ٧ صواريخ.

وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى أن أربعة صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء وسط بغداد، أما البقية فسقطت خارجها.

وكشفت الخلية، أن "الصواريخ الثلاثة التي سقطت خارج المنطقة الخضراء أحدها سقط قرب مدينة الطب وآخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو".

وأفادت الخلية، بإن الصواريخ التي سقطت أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص جميعهم من المدنيين.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.