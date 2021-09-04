وفاة طفلة غرقاً في ساقية للري بمدينة حمص

توفيت طفلة اليوم غرقا في ساقية للري قرب جسر تل النصر بمدينة حمص.



وذكر مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل أن غرفة عمليات الفرع تلقت نداء استغاثة حول غرق طفلة بساقية للري قرب مقبرة تل النصر وعلى الفور شكلت فريق إنقاذ بالتعاون مع فوج الاطفاء بدأ عملية البحث عن الطفلة على امتداد الساقية في المنطقة مشيرا إلى أن عملية البحث لا تزال جارية.



وكانت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني وفوج الإطفاء انتشلت منذ اسبوعين جثمان طفل غرق في ساقية للري بمنطقة البياضة في مدينة حمص.