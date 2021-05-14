وفاة طفل يبلغ من العمر 14 شهراً إثر تعرضه لصدمة كهربائية

توفي طفل يبلغ من العمر 14 شهراً إثر تعرضه لصدمة كهربائية في منزله الكائن في المساكن الشبابية بمدينة حمص صباح يوم الخميس.



وقال مصدر طبي بمديرية صحة حمص ان الطفل “ع,د” البالغ من العمر 14 شهراً توفي إثر تعرضه لصدمة كهربائية في منزل والدايه بحي المساكن الشبابية نتيجة وضعه مفتاح في مقبس كهربائي وثيابه مبتلة بالماء، مشيراً إلى أنه تم إسعافه إلى مستشفى “بيسان”، ووصل مفارقاً الحياة.



كما حضر القاضي والطبيب الشرعي إلى المشفى، وبعد الكشف تبين أن سبب الوفاة الصدمة الكهربائية، حيث تم إجراء الضبط أصولاً وتسليم الجثة لذوي الطفل.



بدوره أكد رئيس مركز الطبابة الشرعية بحمص الدكتور بسام المحمد انه تم الكشف على طفل متوفى يبلغ من العمر 14 شهراً في مستشفى بيسان صباح يوم الخميس، وتبين أنه توفي نتيجة قصور تنفسي حاد ناجم عن الصعق الكهربائي أثناء لعبه بمفتاح ووضعه في مقبس كهربائي حيث كان الطفل على عربة خاصة بالأطفال وثيابه مبتلة بالمياه.



يذكر أن طفل يبلغ من العمر ٧ سنوات تعرض للصدم من قبل سيارة في حي الزهراء يوم الخميس حيث أدخل العناية المشددة في مشفى الباسل بحي كرم اللوز.





اثر برس