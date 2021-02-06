وفاة طفل سوري ومقتل امرأة سوريّة في حادثتين منفصلتين بتركيا.

وذكرت صحيفة “كوزال” المهتمة بأخبار اللاجئين عبر صفحتها الفيسبوك، إن طفلا يبلغ من العمر سنتين ونصف، توفي جراء سقوطه بحفرة لتجميع المياه خلال لعبه مع أطفال أقاربه في حديقة المنزل كانت مغطاة بألواح رقيقة في ولاية موغلا.



وفي سياق آخر، عثر على جثة امرأة سوريّة مقتولة نحراً في منطقة أورتاجا بمدينة موغلا، يوم الأحد الماضي.



وبحسب الصحيفة، فإنه تم اعتقال 3 سوريين من بينهم امرأة مشتبه بقيامهم بهذه الجريمة بهدف سرقة مجوهرات كانت مع الضحية.



وتعرض في الفترة الأخيرة العديد من اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا لحوادث مختلفة ادت الى وفاتهم.



يذكر أنه في أواخر شهر كانون الثاني الفائت، لقي طفلان سوريان مصرعهما إثر حريق نشب في منزلهما بمدينة نيزب التابعة لـ ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، كما توفيت سيدة سوريّة وأصيب 3 مِن أفراد عائلتها إثر انهيار منزلهما في الولاية