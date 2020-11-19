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وفاة طفل سوري وابن خالته اللبناني غرقاً في لبنان

وفاة طفل سوري وابن خالته اللبناني غرقاً في لبنان

توفي طفل سوري وآخر لبناني من أقربائه(ابن خالته)، غرقاً في منطقة بعلبك اللبنانية، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية.

وأضافت الوكالة “أن الطفلين قضيا غرقاً في إحدى البرك الزراعية في سهل بلدة “النبي شيت”، وهما: السوري ع.ع.ش، واللبناني ح.ع.د”، حيث تم نقل جثتي الطفلين إلى إحدى المستشفيات الواقعة في المنطقة.

ونقل موقع “ياصور” اللبناني، أن الطفل السوري يدعى “علي عماد الشماع – 5 سنوات”، وابن خالته الطفل اللبناني هو “حسن علي دندش – 6 سنوات”.

يذكر أن اللاجئين السوريين يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة، نظراً للأزمة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان، إضافة إلى انتشار البطالة وغلاء الأسعار وظروف تفشي كورونا عدا عن قيام الاحزاب السياسية اللبنانية باستخدامهم كورقة ضغط لتحقيق مصالح خاصة.

 


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