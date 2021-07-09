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وفاة طفل بعمر 5 سنوات غرقاً في بركة مياه بجبلة

توفي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات غرقاً في بركة مياه بمدينة جبلة مساء الخميس.

وذكر مصدر في مشفى جبلة الوطني: “أن طفل يدعى (عمران . ج) يبلغ من العمر خمس سنوات وصل إلى المشفى عند حوالي الساعة ١١مساء الخميس متوفياً.”

وقال المصدر: “أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الوفاة هو الغرق في بركة ماء أمام منزل ذويه في مزرعة بستان صالح بالقرب من جبلة المدينة” بحسب ما ذُكر في ضبط الشرطة.

وأكد مصدر في الطب الشرعي من المشفى ، “أنه بعد الكشف على جثة الطفل تبين أن سبب الوفاة هو الغرق.”


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