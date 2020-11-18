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وفاة طفل بعد سقوطه في عجانة فرن بدمشق

أوضح مدير فرع السورية للمخابز بدمشق "نائل اسمندر" أن حادثة سقوط الطفل في عجانة مخبز قبر عاتكة لم تخرج عن سياق قضاء وقدر.

وبين أن إدارة المخابز تعاملت مع الحادثة الأليمة بالتعاون مع جهاز قوى الأمن الداخلي والقضاء بأمانة وموضوعية وبات الموضوع بيد القضاء.

وفي التفاصيل أوضح اسمندر أن والد الطفل دخل برفقة ولده إلى مخبز قبرعاتكة بدمشق لرؤية أحد العمال باعتباره من سكان الحي ويقطن بجوار المخبز وأثناء الحديث غافل الطفل والده واتجه نحو العجانة وحاول اللعب بها فتضرر من ذراع العجانه وأسعف على الفور إلى المشفى لينتهي الامر بوفاته.

وقامت إدارة المؤسسة السورية للمخابز على الفور بإعفاء مشرف المخبز من مهامه وتسليم التحقيق للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً مع العلم ان والد الطفل لم يتهم المخبز واعتبر الموضوع قضاء وقدر