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وفاة شخصين وإصابة ثالث جراء تدهور سيارة على طريق حمص دمشق

توفي شخصان وأصيب ثالث جراء تدهور سيارتهم فجر اليوم على طريق حمص دمشق قرب مؤسسة الإنشاءات العسكرية.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بسيارة تكسي عمومي على طريق حمص دمشق قرب مؤسسة الإنشاءات العسكرية جنوب مدينة حمص وعلى الفور توجه العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع فوج الإطفاء على إخماد الحريق الذي أتى على السيارة وانتشلوا جثتي شخصين وقاموا بإسعاف الثالث الذي أصيب بحروق بليغة إلى المشفى لتلقي العلاج.

وتوفي شخص وأصيب آخر بداية الأسبوع الحالي جراء تصادم شاحنتين على طريق حمص حماة قرب الصوامع شمال المحافظة.