وفاة شخصين بسبب “خناقة أطفال” في منطقة السيدة زينب

توفي شخصان وأصيب آخر جراء مشاجرة تطورت إثر “خناقة” بين أطفال في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وبين مصدر محلي في بلدة السيدة زينب لتلفزيون الخبر أنه “توفي شخصان وأصيب شخص جراء مشاجرة استخدموا فيها الأسلحة ضمن بلدة البحدلية في منطقة السيدة زينب”.

وقال المصدر إن “سبب المشكلة هو “خناقة” أطفال تطورت لتدخل “الكبار” الذين قاموا باستخدام الأسلحة والتي أدت إلى الوفيات والإصابة”.

وتابع المصدر أن الجهات المختصة قامت بتطويق المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة.