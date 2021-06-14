وفاة شخص وأضرار مادية جراء حادثتي حريق في ريف دمشق

توفي شخص ولحقت أضرار مادية بمنزلين الأحد جراء حريقين في بلدتي جديدة عرطوز والحسينية بريف دمشق.



وذكر مصدر في قيادة شرطة الريف أن حريقاً اندلع ضمن منزل في شارع الكورنيش ببلدة جديدة عرطوز بريف دمشق الجنوبي الغربي أدى إلى وفاة صاحبه وهو في العقد السادس من العمر واحتراق المنزل، لافتاً إلى أنه “لم يتم التأكد بعد من سبب الحريق.”



وأضاف المصدر أن عناصر من وحدة إطفاء السيدة زينب أخمدوا حريقاً نشب ضمن منزل في بلدة الحسينية بريف دمشق الجنوبي تسبب بأضرار مادية بالمنزل دون إصابات، مبيناً أن ماساً كهربائياً سبب الحريق.



يذكر أنه خلال الفترة الماضية تم تسجيل عدد من الحرائق في مناطق ريف دمشق أسفرت بمعظمها عن أضرار مادية بممتلكات المواطنين أغلب أسبابها ماس كهربائي.