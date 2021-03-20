وفاة شاب سوري في الجزائر خلال محاولته انقاذ رضيع من منزل يحترق

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة شاب سوري عند محاولته إنقاذ طفل رضيع في منزل تشتعل النيران فيه بولاية وهران في الجزائر.



وتناقلت صفحات على لسان ما أسمته رئيس الجالية في الجزائر أن “أحد الجيران مقابل غرفة الشاب انفجرت عندهم جرة الغاز واشتعل البيت فهرب كل من في البيت، إلا أن الشاب السوري سمع الأصوات فخرج مسرعاً من غرفته ليعرف أن في داخل البيت المشتعل يوجد طفل عمره سنتين ولا أحد يستطيع أن يدخل ليخرجه من وسط الحريق”.



وتابعت الصفحات “دخل الشاب فادي دون أي تردد في وسط الحريق والدخان الكثيف والانفجارات، ليبحث عن الطفل وبعد دقائق وجد الطفل وأخرجه وأنقذه حياته وسط اندهاش الجميع لنخوة وشهامة هذا الشاب السوري”.



وأضافت الصفحات “لكن للأسف الشاب فادي عنده مرض الربو ويعاني من ضيق في التنفس”، ما أدى إلى وفاته.”



وأشارت الصفحات إلى أن الشاب المتوفى هو “فادي مديوني” وحيد لأهله، من مدينة دمشق ويبلغ من العمر 26 عاماً، وهو عامل بسيط مقيم في الجزائر ويسكن في غرفة متواضعة بحي شعبي.



وأثار تصرف الشاب موجة من التعاطف والاشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الناشطون أنه صورة جميلة عن سوريا وشعبها.