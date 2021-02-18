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وفاة شاب إثر انفجار “جسم غريب” خلال ممارسته الصيد

وفاة شاب إثر انفجار “جسم غريب” خلال ممارسته الصيد

توفي الشاب “آصف عباس علي” الملقب “أبو علي” إثر انفجار “جسم غريب” به في منطقة القدموس بريف طرطوس يوم الثلاثاء.

وأوضح مصدر في مشفى القدموس الوطني أنه “توفي الشاب “آصف علي” إثر انفجار جسم أجنبي به خلال قيامه بأعمال الصيد عند نهر الحاج حسن في منطقة القدموس بريف طرطوس يوم الثلاثاء”، مردفاً أنه “تم إسعاف الشاب إلى مشفى القدموس لكنه وصل متوفياً”.

بدوره ذكر رئيس مركز الطب الشرعي في طرطوس الدكتور علي سيف الدين بلال لتلفزيون الخبر أنه “تم الكشف على جثمان المتوفي “آصف علي” من قبل هيئة الكشف الطب الشرعي في مشرحة مشفى القدموس يوم الثلاثاء” .

وبيّن بلال أن “سبب الوفاة هو الصدمة النزفية والأذيات الشديدة الناجمة عن انفجار جسم أجنبي”، مشيراً إلى أن “المتوفي “آصف علي” في العقد الخامس من العمر، وينحدر من قرية الكريم في ريف القدموس”.

يُذكر أنه خلال الآونة الأخيرة، تُوفي 3 أشخاص في مناطق الشيخ بدر وصافيتا والصفصافة إثر طلق ناري عن طريق الخطأ، وانفجار قنبلة نتيجة العبث بها بشكل خاطئ.

 



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