وفاة شاب أثناء حفره جورة فنية في حماة

قال قائد فوج إطفاء حماة العقيد ثائر حسن إن فريق إطفاء تابع للفوج تمكنت من انتشال جثة شاب لقي حتفه أثناء حفره جورة فنية لمنزل أو محل تجاري مقابل ” كازية النواعير – طريق حمص ” .



وأضاف الحسن أنه “حصل انهيار ترابي أثناء عملية الحفر أدى إلى تراكم التراب على الشاب “أيمن سهيل الزور” و اختناقه في الحفرة، ومن الممكن أن تكون قد اصابته حالة من الهلع و الخوف ساهمت بعدم قدرته على محاولة إنقاذ نفسه . ”



وأوضح الحسن “أن فرق الإطفاء وصلت إلى المكان فوراً وبذلت جهداً كبيراً للوصول إلى الشاب في أسفل الحفرة قبل وفاته، ولكن للأسف عند الوصول إليه وإخراجه بعد إزالة التراب عنه كان مفارقاً للحياة.”



وأشار قائد فوج الإطفاء إلى أن “الشاب يعمل في مجال الحفر وأنه أثناء الحفر كانت التربة طرية ما أدى إلى انهيارها فوقه على عمق أربعة أمتار . ”



ولفت حسن إلى أن فريق من الهلال الأحمر العربي السوري حاول انعاش الشاب عند إخراجه من الحفرة لكنه كان متوفياً . “.



يذكر أن عاملا في العقد السادس من عمره توفي في حادثة مشابهة بمحافظة اللاذقية خلال تركيبه وصلة صرف صحي لبناء مرخص، في شارع 8 آذار جراء انهيار الأتربة عليه ما أدى لوفاته.

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