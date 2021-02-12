استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي جراء إطلاق النار عليه في القنيطرة
موسكو تعيد تفعيل الحوار: تفاهمات أوّليّة بين دمشق و«قسد»
وحدات الجيش تنتشر داخل بلدة طفس بريف درعا تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة
قصة التحالف السوري العلماني
تدريبات عسكرية روسية-تركية مشتركة في إدلب للمرة الثانية خلال أشهر.
سفير روسيا في دمشق: واشنطن لن تغير استراتيجيتها تجاه سوريا
فصيل “الطليعة المجاهدة” يستهدف القوات التركية في إدلب ويتوعد
قسد تتخبط في الهول .. تفكيك شبكة لتهريب عناصر “داعش”
الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجوم بالصواريخ على قاعدة حميميم
ميليشيا “الجيش الحر” تعتقل مدنيين في تل أبيض بينهم وجهاء البلدة
مظاهرات للإفراج عنهم.. “قسد” تعتقل مدرسي المنهاج الحكومي في الحسكة
الرئيس الأسد يستقبل علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني
أمين عام الأمم المتحدة يطالب بإخراج 31 ألف طفل أجنبي من سوريا
الخارجية الأمريكية تمتنع عن تبني قرار الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري
«داعش» يصعّد عملياته شرقاً: حراك أمني داخل مخيّمات المعتقلين

وفاة امرأة خمسينية إثر حادث مروري في طرطوس

توفيت المواطنة “نورا يوسف حمود” الملقبة “أم يونس” إثر تعرضها لحادث سير على أتوتستراد طرطوس اللاذقية يوم الخميس.

وأوضح رئيس مركز الطب الشرعي في طرطوس الدكتور علي سيف الدين بلالأنه “توفيت السيدة “نورا يوسف حمود” في العقد الخامس من العمر إثر تعرضها لحادث سير على أوتوستراد طرطوس – اللاذقية بالقرب من محطة وقود العباس في بانياس يوم الخميس”.

وبيّن بلال أنه “تم الكشف الأولي على جثمانها في موقع الحادث، ليصار نقلها إلى مشرحة مشفى بانياس الوطني حيث تم الكشف على جثمانها من قبل هيئة الطب الشرعي، وتبين أن سبب الوفاة هو الأذيات الجسيمة الشديدة الناجمة عن الرضوض الشديدة”.

وذكر بلال أن “السيدة “نورا حمود” تنحدر من منطقة الدريكيش وتعمل بالزراعة مع ذويها في منطقة بانياس، وتم التعرف عليها بعد وقوع الحادث من قبل أهلها”.

يُذكر أنه كَثُرَ في الآونة الأخيرة، عدد الضحايا إثر الحوادث المرورية وآخرها خلال شهر كانون الثاني الماضي، حيث توفي أربعة أشخاص وأصيب شخص وكلهم من عائلة واحدة في منطقة مشتى الحلو بريف طرطوس .

الخبر