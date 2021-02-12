وفاة امرأة خمسينية إثر حادث مروري في طرطوس

توفيت المواطنة “نورا يوسف حمود” الملقبة “أم يونس” إثر تعرضها لحادث سير على أتوتستراد طرطوس اللاذقية يوم الخميس.



وأوضح رئيس مركز الطب الشرعي في طرطوس الدكتور علي سيف الدين بلالأنه “توفيت السيدة “نورا يوسف حمود” في العقد الخامس من العمر إثر تعرضها لحادث سير على أوتوستراد طرطوس – اللاذقية بالقرب من محطة وقود العباس في بانياس يوم الخميس”.



وبيّن بلال أنه “تم الكشف الأولي على جثمانها في موقع الحادث، ليصار نقلها إلى مشرحة مشفى بانياس الوطني حيث تم الكشف على جثمانها من قبل هيئة الطب الشرعي، وتبين أن سبب الوفاة هو الأذيات الجسيمة الشديدة الناجمة عن الرضوض الشديدة”.



وذكر بلال أن “السيدة “نورا حمود” تنحدر من منطقة الدريكيش وتعمل بالزراعة مع ذويها في منطقة بانياس، وتم التعرف عليها بعد وقوع الحادث من قبل أهلها”.



يُذكر أنه كَثُرَ في الآونة الأخيرة، عدد الضحايا إثر الحوادث المرورية وآخرها خلال شهر كانون الثاني الماضي، حيث توفي أربعة أشخاص وأصيب شخص وكلهم من عائلة واحدة في منطقة مشتى الحلو بريف طرطوس .



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