وفاة امرأة حرقا في حمص

قال مصدر طبي إنه” تم العثور على جثة امرأة في العقد السادس من العمر، متوفية حرقا على سطح أحد المنازل يوم الأربعاء في منطقة “إكرز” بحي الأرمن الجنوبي بحمص.



وأضاف المصدر أنه” على الفور تم إبلاغ الجهات المختصة بالحادثة وبدأت التحقيق في ملابسات الحادثة بحضور الطبيب الشرعي”.



من جهته، قال مصدر في الطبابة الشرعية بحمص إن” سبب الوفاة يعود للصدمة والتسمم بغاز ثاني أوكسيد الكربون الناجم عن الحروق “.



وبين المصدر أن ” الجثة كانت متفحمة وبلغت مساحة الحروق 85% من مساحة الجسم، ولا يوجد ما يشير إلى آثار عنف أو أن سبب الوفاة جنائي “.



وأردف” تبين أن المرأة من مواليد عام 1961 وتعاني من الاكتئاب إضافة لاضطرابات نفسية سابقة، وتوفيت نتيجة الحروق الشديدة التي وصلت لدرجة التفحم”.



يذكر أن محافظة سجلت عشر حالات انتحار منذ بداية العام الجاري 2021 من بين 600 حالة عرضت على الطبابة الشرعية، بحسب الدكتور بسام محمد رئيس الطبابة الشرعية بحمص.



يشار إلى أن شابا يبلغ من العمر 28 عاما أقدم على الانتحار شنقا الشهر الفائت بحي العباسية، وأظهرت التحقيقات أنه قام باستخدام سلم وكبل كهربائي وشنق نفسه في منزله.



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