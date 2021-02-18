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وفاة الوزير السابق أحمد الحمو.. “الصناعة” تودع ثاني وزير بأقل من شهرين

وفاة الوزير السابق أحمد الحمو.. “الصناعة” تودع ثاني وزير بأقل من شهرين

توفي الاربعاء، وزير الصناعة الأسبق أحمد الحمو وهو ثالث وزير توفي من حكومة رئيس الحكومة السابق عماد خميس وثاني وزير صناعة توفي خلال الشهريين الماضيين.

ونعت وزارة الصناعة عبر صفحتها الرسمية المهندس الحمو مبينة أن الفقيد “عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي – وزير الصناعة الأسبق لبى نداء ربه ظهر اليوم الأربعاء الواقع في 17/2/2021 “.

وتابعت الوزارة أنه “سيشيع جثمانه الطاهر من مشفى جمعية المواساة الخيرية حيث سيصلى عليه عقب صلاة الظهر في جامع الزهراء في المزة ثم يوارى الثرى في مقبرة الشيخ سعد (المزة).

وكان الوزير الحمو، يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة “شام القابضة”، وهو مدير فني تنفيذي في المجموعة المتحدة للإسمنت منذ عام 2011.

وشغل الحمو منصب وزير صناعة مرتين الأولى بين عامي 2000 – 2001، والثانية خلال الفترة 2016 – 2017.

وتسلم الحمو إدارة شركة الشام لصناعة السيراميك عام 2002، وإدارة شركة “صناعة الورق” في محافظة دير الزور عام 2003.

كما تولى منضب مدير عام “شركة شهباء للإسمنت” بين عامي 1982-1991، ومدير معمل إسمنت السلمية التابع “لشركة الشهباء للإسمنت في حلب بين عامي (1978-1982).

حاصل على بكالوريوس في هندسة ميكانيك الطيران عام 1972 من جامعة القاهرة بمصر.

وفي 22 كانون الأول 2020، نعت وزارة الصناعة وفاة وزير الصناعة الأسبق محمد معن زين العابدين جذبه، وقبله توفي وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في 16 تشرين الثاني 2020.